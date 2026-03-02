¡Ocho fechas y contando! Keylor Navas sigue líder de tapadas en México

El portero costarricense Keylor Navas sigue dejando huella en el fútbol mexicano. Luego de ocho fechas del torneo, el tico continúa como el arquero con más cantidad de tapadas.

En el empate 1-1 frente al Tijuana, Navas llegó a 35 paradas y tiene cinco más que sus más cercanos perseguidores, Carlos Acevedo (Santos Laguna) y Ricardo Rodríguez (Mazatlán), ambos con 30.

El próximo partido del Pumas será este martes nada más y nada menos que frente al bicampeón: Toluca. ﻿El juego será a las 9:10 p. m. en casa por la novena fecha de la Liga MX.

Tanto Pumas como Toluca son los únicos clubes que se mantienen invictos en lo que va del certamen. Los actuales campeones tienen un balance de cinco triunfos y tres empates, mientras que el equipo del nacional presenta cuatro victorias y cuatro empates.



Navas y compañía se ubican en la cuarta casilla de la tabla de posiciones con 16 puntos, a tres del Cruz Azul.

Aún sin renovación.

Keylor finaliza contrato este semestre con el Pumas y aún el club no se le ha acercado a renovar, según el propio guardameta.

“No tengo nada que firmar”, aseguró el arquero durante una entrevista en redes sociales con el youtuber Kery Ruiz.



“Ya termina la temporada y yo termino contrato. Si por mí hubiera sido, creo que si se hubieran acercado desde diciembre, hubiera renovado sin problema”, aseguró Navas.

