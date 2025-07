Nuevo reto para Keylor Navas: ganarse de nuevo al público de Newell’s

Todo parece indicar que Keylor Navas no cambiará de equipo. Las negociaciones entre Newell’s Old Boys y los Pumas de México no han llegado a buen puerto, y esto coloca al nacional en una posición complicada.

Su intención de salir de la Lepra se hizo pública y, además, el arquero no jugó contra Independiente Rivadavia. Acusó un malestar estomacal y Cristian Fabbiani no tuvo un portero suplente. Williams Barlasina fue de la partida y tuvo culpa en el gol que concedió.

“Luego de lo que pasó el domingo y esa situación de Navas acusando un dolor, que no terminó de caer bien en el plantel, dentro de este contexto no fue muy creíble. Newell’s jugó sin arquero suplente por primera vez en su historia, exponiéndose a que, si el arquero titular tenía algún inconveniente, debía ingresar un jugador de campo. La relación se rompió”, explicó Julián Martín, periodista deportivo de Zapping Sport en Rosario, especializado en la información de Newell's.

El comunicador también fue claro en que Keylor deberá volver a ganarse el respeto del público.

“La verdad es que el cariño, la idolatría y el amor del hincha de Newell’s hacia él eran totales. No había una persona disconforme con lo que venía siendo el arquero para el club. Pero ahora, obviamente, va a haber un poco de todo: yo entiendo que habrá algo de indiferencia, algún silbido se va a escuchar y también algún aplauso. Tendrá que volver a ganarse el cariño del hincha de Newell’s, que era total”, añadió.

El siguiente partido de los leprosos será el domingo, en casa ante Banfield, y se espera que el nacional regrese a la titularidad.

“Al parecer, hubo una conversación de Fabbiani con los referentes del plantel para saber qué opinaban y si estaban de acuerdo en darle una nueva chance al tico para que sea el arquero titular este domingo”, indicó Martín.

Ante esta realidad, el partido ante el Taladro será clave para que Navas empiece a enmendar su relación con el equipo, la dirigencia y la hinchada.