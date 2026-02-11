EN VIVO
Nueva legionaria: Saprissa exporta joven talento al River Plate de Argentina

La extremo es oriunda de Isla Venado y tiene experiencia con la Selección Nacional.

Veronica Matarrita. Saprissa
Veronica Matarrita. Saprissa
Por Adrián Fallas 11 de febrero de 2026, 7:52 AM

El Deportivo Saprissa exportó un joven talento al fútbol de Argentina. Se trata de Verónica Matarrita, quien es nueva jugadora del River Plate.

Los morados anunciaron este martes que la extremo ya se incorporó a la oncena de Buenos Aires.

La oriunda de Isla Venado debutó con las tibaseñas a los 17 años, en 2022, y ha sumado llamados para las selecciones sub-15, sub-17 y la Mayor.

Las Millonarias tienen en sus vitrinas once campeonatos nacionales, un torneo de Copa Federal y un tercer lugar en la Copa Libertadores.

