Nueva legionaria: Saprissa exporta joven talento al River Plate de Argentina

El Deportivo Saprissa exportó un joven talento al fútbol de Argentina. Se trata de Verónica Matarrita, quien es nueva jugadora del River Plate.

Los morados anunciaron este martes que la extremo ya se incorporó a la oncena de Buenos Aires.

La oriunda de Isla Venado debutó con las tibaseñas a los 17 años, en 2022, y ha sumado llamados para las selecciones sub-15, sub-17 y la Mayor.

Las Millonarias tienen en sus vitrinas once campeonatos nacionales, un torneo de Copa Federal y un tercer lugar en la Copa Libertadores.



