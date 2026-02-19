¡No habrá boda! Legionario tico que pidió matrimonio en la cancha terminó con su novia

Compromiso fugaz. La historia de amor parecía tener un final feliz, final de telenovela, como llaman algunos.

Una vez finalizado el partido del Xelajú (victoria 4-1 sobre Marquense), el futbolista costarricense Derrickson Quirós se acercó a la cancha, se hincó y lanzó la pregunta más importante de su vida.

El “sí acepto” parecía llegar, abrazo y lágrimas… cierre perfecto para la historia de amor que parecía abrir ahora un nuevo capítulo.

La acción copó las principales portadas de los medios de Guatemala y Costa Rica, así como otras de Centroamérica, por lo curioso de la historia, más porque era el fin de semana de San Valentín.

Pero cuatro días después, se destapó el desenlace.

El futbolista en redes sociales salió a dar la versión este miércoles por la noche tras ciertas especulaciones.

"Sí, es cierto que mi relación (compromiso) terminó. Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarla con respeto y madurez", explicó Quirós en un mensaje publicado en una historia de Instagram.

Además, añadió que no quiere entrar en detalles y pide discreción con el tema.

"No voy a hablar mal de nadie ni entrar en detalles, porque fue una relación que en su momento fue importante para mí. Ahora estoy enfocado en mi carrera, en mi equipo y en seguir creciendo como persona. Agradezco el apoyo de la gente y espero que puedan respetar este momento. Gracias", puntualizó.

Legionario tico que propuso matrimonio en cancha ya no se casa

​

Quirós, de 24 años, arribó al club guatemalteco en el 2025 y suma 36 partidos disputados, cuatro goles y dos asistencias.



