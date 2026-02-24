EN VIVO
¡Ninguno como Keylor! Navas es el portero de más atajadas en México

La Liga MX actualizó el ranking tras la sétima fecha.

Keylor Navas. Crédito: Facebook Pumas
Por Daniel Jiménez 24 de febrero de 2026, 7:17 AM

El portero costarricense Keylor Navas alcanzó la primera posición en el ranking de tapadas de la Primera División de México.

Navas acumula 33 paradas y con esto supera al arquero del Puebla, Mazatlán, Santos Laguna y Cruz Azul.

Su máximo perseguidor es Ricardo Gutiérrez del Puebla.

Auténtico líder

Medios de prensa mexicanos han catalogado a Keylor Navas, capitán de Pumas, como todo un líder.

Luego del triunfo de Pumas 2-0 ante Monterrey, Navas y sus compañeros fueron aplaudidos por su hinchada; sin embargo, el tico tuvo un lindo gesto con el colombiano José Luis Caicedo.

Navas lo abrazó y le hizo el gesto a la afición de que aplaudieran también al futbolista, quien ha venido bajo cuestionamientos en lo que va del torneo; incluso ha sido abucheado.

Así lo destacaron medios como Fútbol Picante de ESPN y TV Azteca Deportes, además de algunos blogs especializados en información del club.

Pese a quedar eliminados de Copa de Campeones de Concacaf, Navas y compañía son terceros en la Liga MX.

Pumas tiene 15 puntos en siete partidos y no han perdido; tienen un balance de cuatro triunfos y tres empates. Está a un punto de Cruz Azul y a tres de las Chivas de Guadalajara.

El próximo juego será este viernes a las 9 p. m. ante Tijuana.

