¡Ninguno como Keylor! Navas es el portero de más atajadas en México

El portero costarricense Keylor Navas alcanzó la primera posición en el ranking de tapadas de la Primera División de México.

Navas acumula 33 paradas y con esto supera al arquero del Puebla, Mazatlán, Santos Laguna y Cruz Azul.

Su máximo perseguidor es Ricardo Gutiérrez del Puebla.

Auténtico líder

Medios de prensa mexicanos han catalogado a Keylor Navas, capitán de Pumas, como todo un líder.

Luego del triunfo de Pumas 2-0 ante Monterrey, Navas y sus compañeros fueron aplaudidos por su hinchada; sin embargo, el tico tuvo un lindo gesto con el colombiano José Luis Caicedo.

Navas lo abrazó y le hizo el gesto a la afición de que aplaudieran también al futbolista, quien ha venido bajo cuestionamientos en lo que va del torneo; incluso ha sido abucheado.

Así lo destacaron medios como Fútbol Picante de ESPN y TV Azteca Deportes, además de algunos blogs especializados en información del club.

¡Un LÍDER! 🙌🫡



Tras la victoria de Pumas sobre Monterrey, Keylor Navas pidió a la afición felina reconocer a José Caicedo.



El colombiano ha recibido abucheos constantes por parte de la fiel auriazul. pic.twitter.com/fNmRDBcPsS — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 23, 2026

Pese a quedar eliminados de Copa de Campeones de Concacaf, Navas y compañía son terceros en la Liga MX.

Pumas tiene 15 puntos en siete partidos y no han perdido; tienen un balance de cuatro triunfos y tres empates. Está a un punto de Cruz Azul y a tres de las Chivas de Guadalajara.

El próximo juego será este viernes a las 9 p. m. ante Tijuana.