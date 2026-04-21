Ninguno como Keylor Navas en México: Esta estadística lo tiene en la cúspide

El portero Keylor Navas está en la cúspide del fútbol mexicano. Ningún portero tiene tantas tapadas como él.

Según estadísticas oficiales de la Liga MX, Navas registra 69 tapadas tras 15 jornadas de las 17 que se disputan en fase regular.

Navas supera en una parada al arquero del Mazatlán Ricardo Rodríguez.

Este es el ranking:

Eso sí, Navas no podrá jugar este martes a las 7 p. m. ante Juárez por acumulación de tarjetas amarillas.

Elogios de Faitelson

La gran campaña de Pumas se ganó elogios del controversial periodista David Faitelson.

El cuadro universitario marcha tercero en la liga mexicana con 30 puntos —a tres del líder Chivas—, por lo cual ya tiene asegurado su lugar en la liguilla.



“Lo que parecía un desastre terminó siendo un temporadón de Efraín Juárez y los Pumas… Está noche duermen como sub-líderes generales”, escribió Faitelson.

Lo que parecía un desastre terminó siendo un temporadón de Efraín Juárez y los Pumas…

Está noche duermen como sub-líderes generales… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) April 18, 2026

El rendimiento del equipo también se refleja en sus números: ocho triunfos, seis empates y una sola derrota. Únicamente cayeron 1-2 ante Chivas.



En este buen momento del conjunto universitario, el tico tiene gran responsabilidad al ser protagonista con sus intervenciones; incluso, tras la fecha 14 lideraba en atajadas.



Navas, titular indiscutible, volverá a escena este sábado a las 5 p. m. frente a Pachuca.