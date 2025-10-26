Ni un gran Keylor Navas pudo evitar la frustración para Pumas

Keylor Navas tuvo una gran noche este sábado en el Estadio León, pero ni así pudo evitar que su equipo Pumas igualara 1-1 ante el León de su compatriota, James Rodríguez.

El portero costarricense fue clave con varias intervenciones vitales para evitar la derrota, sobre todo al tapar una enorme chilena al jugador Salvador Reyes.

Aun así no puedo evitar el gol de Alfonso Alvarado tras pase de Rodríguez para el 1-0 al minuto 56.

Pumas consiguió un empate agónico al 89’ gracias a un penal conseguido por José Macías para el 1-1 definitivo.

NO MAMES LO QUE ACABA DE SACAR KEYLOR NAVAS pic.twitter.com/Nyykg2Q8AK — El Bicho en CU (@VeronEsEterno) October 26, 2025

El empate deja a la UNAM con 15 puntos, a solo uno de zona de clasificación y a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular.

Sin embargo, Pumas necesita casi que un milagro, pues, no depende de sí mismo para clasificar, ya que deberá esperar tropiezos de Atlético San Luis y Atlas, ambos con 16 unidades, para entrar al play-in.

Sus últimos dos partidos serán ante Tijuana y Cruz Azul.

De ahí que la afición critique fuertemente a los integrantes del equipo y al cuerpo técnico comandado por Efraín Juárez, pues ya suma ocho partidos sin ganar.

De momento, Keylor Navas parece estar fuera de esa crítica por sus grandes actuaciones bajo el arco.