Ni el mejor Keylor Navas pudo evitar la caída de Pumas en la final de Liga MX

Las grandes paradas aparecieron, pero ni el mejor Keylor Navas pudo evitar que Pumas perdiera la final en casa ante Cruz Azul al caer 1-2 en el estadio Olímpico Universitario.

Navas brilló bajo los tres palos, sobre todo en el inicio del partido al sacar al menos tres acciones vitales que eran de gol para el Cruz Azul.

Incluso, todo comenzó bien para los felinos, pues Robert Morales adelantó con un golazo al 30’ que puso a vibrar a todo el estadio, pues los acercaba al título.

Pero cuando la muralla de Keylor Navas parecía infranqueable, el defensor Rubén Duarte incurrió en autogol al querer despejar la pelota para el empate al 53’. El gol bajó las revoluciones de los locales.

En medio del baldazo en Ciudad de México, Keylor volvió a volar con un remate largo para defender su arco.

Pero luego vino la debacle, Pumas perdió a Adalberto Carrasquilla por lesión. El panameño salió llorando y se teme lo peor a 20 días de su participación en el Mundial.

Por si fuera poco, sufrieron la expulsión de Uriel Antuna por una fuerte falta y más tarde la de Ángel Rico cuando el marcador era adverso.

Cruz Azul aprovechó la ventaja numérica y por medio de Carlos Rotondi al 90+4’, en el que no pudo hacer nada Navas, sentenció el título para los cementeros, que consiguieron así su décimo título en el fútbol mexicano.

Pese a su gran noche, Navas se queda a las puertas de coronarse campeón en su temporada debut en la Liga MX.



