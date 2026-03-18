¿Navas y Messi juntos otra vez? Medios mexicanos aseguran que el futuro de Keylor está lejos de Pumas

El futuro de Keylor Navas con Pumas de la UNAM es todo un debate en México.

Mientras jornada a jornada el tico brilla bajo los tres palos convirtiéndoser en la figura indiscutible de los universitarios, en la directiva se vive una puja porque el tico siga con ellos.

Según revela ESPN, “hace unas semanas, ambas partes iniciaron las conversaciones para la renovación de la máxima figura de los Pumas. Hace unos días, finalmente la directiva le hizo el primer ofrecimiento formal para renovar y tras pensarlo, Keylor Navas dijo que no con la esperanza de que obtenga una mejora salarial y otros términos en cuanto al tiempo de contrato”.

Según lo que cuentan, es que Pumas le habría hecho un ofrecimiento de un año de contrato y una mejora salarial mínima, lo que no habría gustado al guardameta.

Además, según reveló ESPN y el periodista David Faitelson, revelaron que el tico cuenta con una jugosa oferta de la MLS.

Los periodistas del Diario ESTO revelaron que dicha oferta es del Inter Miami, mismo club donde milita Lionel Messi y cuyo dueño es David Beckham.

“En esta ocasión, se reveló que la institución auriazul ya se acercó con el arquero costarricense para iniciar las negociaciones, pero también se dio a conocer que ya tiene otras opciones en dado caso que no se quiera mantener en México y una de ellas es el Inter Miami”, revela ESTO.

De darse la cercanía, Navas volvería a encontrarse con el astro argentino con quién compartió camerino en el París Saint Germain.

¿Adiós al capitán auriazul? ❌🐾👀



El histórico arquero Keylor Navas rechazó la primera propuesta de renovación de Pumas, mientras clubes de Europa y la MLS ya lo buscan. 😲



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Incluso Telemundo Deportes habla que no solo hay ofertas por parte de las garzas, sino también de otro club europeo que también podrían tentar al tico.

Pero la cercanía con Costa Rica es un aspecto que valora mucho el costarricense.

“Sin embargo, no todo pasa por números o vitrinas, pues el entorno familiar del guardameta tico se siente cómodo en México, un aspecto que podría influir de manera importante en la decisión final. La cercanía con Costa Rica y la estabilidad que han encontrado en el país juegan como factores clave que mantienen viva la posibilidad de una renovación con el conjunto auriazul”, aseveraron.

De momento, en medio de toda esta vorágine, Navas y Pumas se preparan para recibir al América este sábado a partir de las 9:10 p. m.