Navas: 'Cuando ya no juegue, seré un aficionado más del Real Madrid'

Previo al inicio de la que será su sétima temporada en la Champions League, Keylor Navas atendió al medio español El País y brindó una amplia entrevista, donde entre otras cosas, asegura tener un gran cariño por el Real Madrid y su afición, pese a tener que buscar otra vida en el París Saint Germain.

Precisamente, el tico asegura en la entrevista que en el PSG se siente tranquilo y feliz y que ambos clubes son distintos en comportamiento pese a contar con grandes figuras mundiales en sus planteles.

“Siempre va a haber una exigencia en la siguiente temporada, independientemente del resultado de la anterior. Si ganas, te van a pedir que ganes de nuevo y si pierdes te van a pedir que tienes que ganar”, explicó Navas ante la consulta de si será más difícil iniciar esta temporada tras perder la pasada final ante el Bayern Munich.

Lea también Legionarios París SG golea al Nimes y ya es líder de la Ligue 1 La única nota negativa para Tuchel fue la lesión del argentino Leandro Paredes, que salió del campo en los primeros minutos de partido

El periodista David Álvarez le cuestionó a Keylor si el PSG llevaba la presión de otra forma, ya que siempre se vio a Neymar y el resto del plantel en fiestas, conforme avanzaban en la Champions anterior, algo mucho más relajado a lo que vivió con el Real Madrid.

“Son personalidades… En el fútbol todo el mundo lleva la victoria de una manera, y la concentración antes de un partido de otra manera. Antiguamente, si alguien tenía el teléfono en el vestuario ya era una falta de respeto, porque no estaba concentrado, y hoy en día muchos necesitan tener su música, sus audífonos y concentrarse para el partido de esa manera. Hay que entender a cada jugador, cada personalidad, y lo que a cada uno nos hace entrar en un partido concentrados y ser felices. Para el París, ir pasando fase a fase era ir haciendo historia, y eso era motivo de felicidad para todo el mundo, porque había costado bastante. Creo que estuvimos cerca de ganar, que era lo que nos habría gustado, pero vamos a seguir luchando para conseguir ese sueño”, explicó.

Precisamente, sobre el Real Madrid, el costarricense asegura no sentir ninguna especie de rencor y más bien se apunta como un aficionado más del equipo merengue.

“Siempre que estuve en el Madrid, ellos confiaban en mí al cien por ciento. Aquí, la verdad es que me he sentido muy tranquilo, he tratado de transmitir esa confianza a los compañeros y a toda la gente de fuera. Creo que las muestras de cariño han sido bastante grandes y me he sentido muy querido”, añadió.

Además, explicó que la temporada anterior cuando enfrentó al equipo merengue en fase de grupos y logró un enorme partido con 10 tapadas en el Santiago Bernabéu, no fue un sentimiento de revancha.

“No, porque yo nunca he hecho las cosas pensando: “Le voy a callar la boca a este…”. No, yo lo he hecho porque a mí me gusta, porque quiero ser profesional, porque sé que eso le va a dar alegría a mi familia. Nunca lo pensé así. Traté de disfrutar el partido. Me sentía como en casa en realidad. Fueron muchos años defendiendo esas porterías para el Real Madrid y al estar ahí, me sentía como que era parte de mi vida ya eso, y creo que fue un partido muy bonito, y gracias a Dios las cosas me salieron muy bien.

“El cariño de la afición, que siempre me dio, es sincero, porque la afición del Madrid es muy exigente y cuando realmente apoyan a un futbolista… —el estadio completo, en general—, es porque es sincero, porque el futbolista se lo ha ganado. Y estoy súper agradecido. Siempre los llevaré en el corazón”, explicó.

¿Aquel partido fue como la despedida definitiva? (preguntó el periodista de El País)

“Yo siempre me quedo con todo lo bueno que viví en Madrid. El formar parte del Real Madrid fue una experiencia muy linda y trato de ver todos esos momentos como oportunidades de disfrutar. ¿Despedida? Bueno, no lo vi como una despedida, porque al final creo que el Madrid siempre va a estar ahí, y en algún momento, cuando ya no juegue al fútbol, seré un aficionado más del Real Madrid y lo sentiré siempre como mi casa, igual que en los equipos donde he jugado. No me supo a despedida”.

Finalmente, el tico aseguró que jugar sin público tiene ventajas, entre ellas que sus compañeros de defensa lo escuchan más al momento de dar órdenes, aunque asegura que prefiere más jugar con aficionados en las gradas.

Pero,¿qué es lo que ha cambiado de Navas en 10 años en Europa?

“Uno va creciendo siempre. Mentalmente, creo que gracias a Dios siempre tuve una mente fuerte, y he sido un jugador bastante decidido en todo momento. Creo que una virtud que he tenido siempre es que ni en los momentos buenos me he ido al cielo ni en los malos abajo, abajo. Siempre he tratado de tener un equilibrio, y eso me ha ayudado muchísimo”.

Repase la entrevista completa en este enlace.