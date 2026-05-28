Nashville SC investiga la salida de Warren Madrigal de la Selección Nacional

Luego de ser separado de la Selección Nacional, el equipo de Warren Madrigal en la MLS investigará los hechos detrás de lo sucedido.

Así lo hizo saber un representante del Nashville SC al medio SixOneFive Soccer.

“Estamos al tanto de la expulsión de Warren del campamento de entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica y estamos recopilando información sobre su salida. No tendremos comentarios adicionales en este momento”, detallaron.

Madrigal llegó al equipo esta temporada y en 21 partidos ha marcado cinco goles y sumado cuatro asistencias.

Warren fue separado del conjunto patrio el pasado martes por temas disciplinarios.

“La decisión responde a lineamientos establecidos para todos los integrantes de las selecciones nacionales”.

“La FCRF reitera que la disciplina y el respeto a las normas son los pilares fundamentales en todas nuestras selecciones. Estos valores son parte esencial de la responsabilidad que implica representar al país”, indicó la Fedefútbol.

Junto a Madrigal, Alejandro Bran y Kenneth Vargas también fueron desconvocados de la Tricolor.