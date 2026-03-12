Nashville con Warren Madrigal impidió el gol 900 de Lionel Messi

El gol 900 del astro argentino Lionel Messi quedó para otra ocasión, ya que el Inter Miami no pasó del 0-0 de visita ante el Nashville SC, que contó con la presencia de Warren Madrigal.

El costarricense tuvo un buen partido y disputó 68 minutos en el estadio Geodis Park.

Madrigal pudo desestabilizar la balanza con un remate de zurda que casi termina en gol al minuto 62.

Por su parte, Messi jugó los 90 minutos y las Garzas tuvieron mayor posesión de pelota con un 59,4% contra 40,6% de los Boys in Gold.

No obstante, el Inter Miami solo conectó un remate a puerta contra cuatro del Nashville SC.

"Nashville es un rival durísimo que está en gran forma. Defendimos bien porque sabíamos que si dejábamos jugar a Nashville íbamos a sufrir", consideró Javier "El Jefecito" Mascherano, director técnico argentino del Inter Miami.

El equipo floridano sufrió la baja del defensa uruguayo Maximiliano Falcón, quien salió lesionado al minuto 7.

"Lo de Maxi no sabemos, es muy reciente, tendrá que hacerse pruebas. Él es un jugador fuerte, y si tuvo que salir es porque algo tiene, ojalá que sea algo relativamente leve", apuntó el Jefecito.

Esta eliminatoria se cerrará el miércoles 18 de marzo en el estadio del Inter Miami, en Fort Lauderdale.

Este fue el quinto partido de Madrigal desde el inicio de la temporada a inicios de marzo y ya suma un gol.

El ganador de la llave se medirá con el América de México, que el martes sacó ventaja de visita por 1-0 antee el Philadelphia Union de Estados Unidos.



