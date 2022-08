Napoli intensifica su carrera por Keylor Navas

Keylor Navas estaría cerca de salir del París Saint Germain, esto según publicaciones de los diversos medios de Italia.

El destino: el Napoli de Luciano Spalletti, quien incluso ve con visto bueno la llegada del tico al arco del club.

El equipo italiano tiene la necesidad de contratar un portero número uno y cree en Navas como su mejor opción, aunque su salario parece ser la piedra en el zapato.

Sin embargo, en las últimas horas las negociaciones se han intensificado y la clave de la llegada del tico al sur de Italia pasa por un hombre: Fabián Ruiz.

Autor de siete goles y cinco asistencias en 38 con el Napoli la temporada anterior, el volante español es casi un hecho que jugará con el PSG la próxima temporada y en la transacción entraría el interés de un préstamo por dos años de Keylor Navas.

“La edición de hoy de la Gazzetta dello Sport habla sobre los contactos permanentes de Napoli y PSG para temas relacionados con el portero y el centrocampista”, explicó el portal Informazione.it.

"Conversaciones en curso para que Keylor Navas llegue al Napoli proveniente del PSG. Es el objetivo principal del Napoli como nuevo portero, incluso si su salario es demasiado alto. Si el París paga el 50%, el trato puede cerrarse en calidad de cedido", escribe el experto en mercado Nicolò Schira.

Talks in progress for Keylor #Navas to #Napoli from #PSG. He is the main target of Napoli as new goalkeeper, even if his salary is too high. If #Paris pay 50%, the deal can be closed on loan. #transfers https://t.co/HxmaWEdL1M