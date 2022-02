Monterrey de Campbell jugará ante Al-Jazira el quinto puesto del Mundial de Clubes

El Monterrey de Joel Campbell ya tiene rival definido en el duelo por el quinto puesto en el Mundial de Clubes. El juego contra el Al-Jazira será este miércoles a las 7:30 a. m. (hora de Costa Rica).

Recientemente, los rayados cayeron 1-0 ante el Al-Ahly y pese a que no alcanzaron sus expectativas en este torneo, tampoco se devolvieron a México, pues aún tienen un partido más que disputar.

Joel fue suplente en el juego anterior y solo jugó 22 minutos. Tuvo un tiro libre cercano al área, pero no anotó.

Lea también Legionarios Monterrey de Joel Campbell fracasa en el Mundial de Clubes Atacante nacional ingresó de cambio y jugó 22 minutos en la derrota frente al Al-Ahly.

​El equipo dirigido por Javier Aguirre ha sido blanco de críticas en el fútbol azteca por no llenar las aspiraciones. Incluso su puesto ya está en discusión.

"Pienso que es temprano para eso (para renunciar), la Liga está ahí, llevamos tres partidos, evidentemente no era lo que esperábamos eso está claro, pero yo me siento muy fuerte para seguir aquí, no veo eso, es una muy mala noche, un fracaso absoluto, totalmente, pero esto sigue", comentó el técnico del equipo.

En criterio de Aguirre, calificó el tropiezo como "una mala noche" de la que se repondrá con éxito.

"Este es un equipo que compite. Tampoco es algo que nos desvíe del camino que llevamos, estamos trabajando, estamos en ello", concluyó.