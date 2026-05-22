México se rinde ante Keylor Navas

Keylor Navas copa las principales portadas de los medios deportivos de México.

Su enorme actuación en la final de la Liga MX al dejar su arco en cero en el empate sin goles ante Cruz Azul tiene a todo México hablando de su calidad.

“Tenemos al mejor portero en la historia del continente”, declaró muy confiado el técnico de Pumas, Efraín Suárez.

Pero no fue el único, pues el medio deportivo AS México destacó a Navas con un enfoque muy elogioso: “Keylor Navas, como los buenos vinos”, haciendo énfasis en que, pese a la edad, apareció su mejor versión en el momento de mayor presión.

“¡Pura Vida! Keylor salva la noche auriazul” tituló el diario deportivo Récord; por su parte, el medio Esto publicó “Factor Keylor”, haciendo énfasis en que “Cruz Azul dominó todo el partido, pero la mala suerte y las atajadas del tico dan a los Pumas el empate que buscaban”.

Varios análisis de cobertura mexicana remarcan que “rescató a Pumas” y que fue el factor que evitó una ventaja de Cruz Azul, como indicó Reporte Indigo.

​Otros medios utilizaron expresiones como “héroe”, “figura” y “mantuvo con vida a Pumas”, resaltando las intervenciones clave que sostuvieron el cero en el marcador.

Finalmente, el diario Metro apostó por una frase muy mexicana y poderosa: “Hubo gato encerrado” en referencia a que los Pumas estuvieron atrás todo el partido.

A sus 39 años, Navas fue vital al punto de ser designado jugador del partido de la final.