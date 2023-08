Messi: "No sé cuánto más voy a jugar, aprovecharé hasta que pueda"

"Todavía no lo pienso (en la retirada), te soy sincero. A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota dentro de la cancha, de competir, los entrenamientos", declaró la nueva estrella del Inter Miami, de 36 años, en una entrevista con Apple TV+, dueña de los derechos de la liga norteamericana (MLS).



Y agregó: "No sé cuánto más voy a jugar, pero intentaré aprovechar hasta que pueda, hasta que esté bien y luego veré. Para el después hay tiempo de pensar, de analizar y elegir".