Lionel Messi alcanzó este miércoles los 900 goles en su extraordinaria carrera profesional en el partido entre el Inter Miami y Nashville SC, por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El astro argentino, de 38 años, soltó un zurdazo en el área en el minuto 7 para abrir el marcador del juego de vuelta de esta eliminatoria, empatada sin goles en la ida.

¡900 veces Lionel Messi! ⚽ pic.twitter.com/3oLNdqxLno — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

El costarricense Warren Madrigal fue testigo de la anotación, pues saltó como titular con su equipo el Nashille.

Messi acumula 81 goles con la camiseta rosa de Miami después de marcar 672 con el FC Barcelona y 32 con el Paris Saint-Germain, además de 115 con la selección de Argentina.