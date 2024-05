Mensaje de la afición y abrazo con Mbappé: así vivió Keylor el partido contra el Toulouse

Este domingo, ante el Toulouse, el PSG juega su último partido como local esta temporada y pareciera que será el último de Keylor Navas con el equipo parisino.



“Gracias por todo Navas” se vio en una de las graderías del Parque de los Príncipes.

El sábado, Navas aprovechó las redes sociales para despedirse del estadio.

También llamó la atención que Mbappé marcó y se abrazó con el arquero.

🤖🇫🇷 Kylian Mbappé scores for PSG as he makes it 44 goals, 10 assists in 47 games this season in all competitions.



🫂🇨🇷 Celebration with Keylor Navas who’s also set to leave at the end of the season. pic.twitter.com/V01ES4D4s0