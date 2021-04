Melissa Herrera fue reconocida como jugadora del mes en Francia

Un gran reconocimiento recibió la costarricense Melissa Herrera quien fue escogida como mejor jugadora del mes en D1 Arkema de la Liga femenina de Francia.

En apenas siete meses desde la creación de este premio, es la primera vez que lo recibe una jugadora que no sea del París Saint Germain o el Burdeox, lo que eleva todavía más el reconocimiento para la tica.

Precisamente, Herrera fue elegida como la mejor futbolista del mes de marzo, superando en la votación de los miembros del jurado y las redes sociales a la parisina Irene Paredes y Melvine Malard del Lyon.

“La internacional costarricense del State de Reims ganó con el 70,9% de los votos frente al 17,8% de la capitán parisina y el 11,3% de Melvine Malard, delantera del Olympique Lyonnais”, menciona el sitio oficial de la liga.

Por su parte, la tica no tuvo más que palabras de agradecimiento tras conocer sobre este reconocimiento.

“No tengo palabras de verdad, solo mil gracias a todos por su apoyo. Tener este premio no es nada fácil, gracias a mi equipo porque esto es por ellas. Toda la honra y gloria para Dios. El pura vida está en D1 y me siento orgullosa de eso”, explicó en su Twitter oficial.

No tengo palabras de verdad, solo mil gracias a todos por su apoyo. Tener este premio no es nada fácil, gracias a mi equipo porque esto es por ellas.♥️🦾Toda la honra y gloria para Dios.

🇨🇷El Pura vida está en D1 y me siento orgullosa de eso.❤️ https://t.co/AfMlONJkf9