Medios de Rumania hacen eco de polémicas de Alejandro Bran al informar su contratación
Fanatik, Digi Sport, Prima Sport y Flashcore hicieron informaron del fichaje del futbolista al FC Petrolul Ploieşti de la Primera División de Rumania.
Alejandro Bran vivió unos últimos meses inmiscuido en la polémica, quedó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional y también fue separado de Alajuelense hasta que llegó a un finiquito.
Este viernes se hizo oficial su contratación con el FC Petrolul Ploieşti de la Primera División de Rumania.
Medios como Fanatik, Digi Sport, Prima Sport y Flashcore le dieron cobertura al a incorporación.
Fanatik tituló: ¡Fichaje sensacional en la SuperLiga! Un equipo tradicional fichó a un centrocampista de la selección nacional involucrado en un incidente con disparos.
Digi Sport informó: Se perdió el Mundial y estuvo a punto de ser despedido, y ahora fichó por la Superliga rumana: "¡Bienvenido!
Prima Sport citó:
¡Transferencia espectacular! Un jugador de la selección nacional involucrado en un incidente de tiroteo fichó en la SuperLiga.
Flashcore comunicó
: ¡Oficial! Petrolul ha transferido a un centrocampista involucrado en un episodio polémico en su país natal.