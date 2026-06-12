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Medios de Rumania hacen eco de polémicas de Alejandro Bran al informar su contratación

Fanatik, Digi Sport, Prima Sport y Flashcore hicieron informaron del fichaje del futbolista al FC Petrolul Ploieşti de la Primera División de Rumania.

Alejandro Bran. LDA
Alejandro Bran. LDA
Por Daniel Jiménez 12 de junio de 2026, 12:00 PM

Alejandro Bran vivió unos últimos meses inmiscuido en la polémica, quedó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional y también fue separado de Alajuelense hasta que llegó a un finiquito.

Este viernes se hizo oficial su contratación con el FC Petrolul Ploieşti de la Primera División de Rumania.

Medios como Fanatik, Digi Sport, Prima Sport y Flashcore le dieron cobertura al a incorporación.

Fanatik tituló¡Fichaje sensacional en la SuperLiga! Un equipo tradicional fichó a un centrocampista de la selección nacional involucrado en un incidente con disparos.

Fanatik.

Digi Sport informó: Se perdió el Mundial y estuvo a punto de ser despedido, y ahora fichó por la Superliga rumana: "¡Bienvenido!

Digisport.

Prima Sport citó:

¡Transferencia espectacular! Un jugador de la selección nacional involucrado en un incidente de tiroteo fichó en la SuperLiga.

Prima Spot.

Flashcore comunicó

: ¡Oficial! Petrolul ha transferido a un centrocampista involucrado en un episodio polémico en su país natal.

Flashscore.

El medio Golazo.ro hizo eco a la ocasión en que Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal salieron de la concentración de la Selección Nacional. 


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