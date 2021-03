Marco Ureña consiguió su primer gol en Australia

El delantero costarricense Marco Ureña logró besar las redes por primera vez desde su llegada al fútbol de Australia.

Ureña, quien registra siete partidos disputados y 339 minutos en la actual campaña, consiguió su primer tanto luego de un centro tras cobro de tiro libre de su compañero De Silva y que el tico llegó para cerrar la pinza de cabeza y poner así el 0-2 momentáneo al minuto 40.

El costarricense ya lo había intentado antes con dos remates de peligro, uno salió desviado y el otro fue a las manos del arquero rival.

Two first half goals plus a huge second half defensive effort equals three points! #CCMFC #WontBackDown #PERvCCM pic.twitter.com/xyjMHJyjUK