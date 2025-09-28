Manfred Ugalde sigue anotando en Rusia

Con las próximas fechas eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en la Selección Nacional deben estar complacidos con el presente de Manfred Ugalde.

El atacante del Spartak de Moscú suma cuatro tantos en sus últimos tres partidos.

Este domingo abrió el marcador en la victoria 3-0 sobre el Nizhny Novgorod.





Hace una semana, el delantero festejó un doblete contra el Krylia Sovetov Samara y antes de eso había marcado ante el Rostov.

Ugalde forma parte de la convocatoria de Miguel Herrera para enfrentar a Honduras y Nicaragua en octubre.