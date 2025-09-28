EN VIVO
Clock

de HS

Legionarios

Manfred Ugalde sigue anotando en Rusia

El tico abrió el marcador este domingo ante el Nizhny Novgorod.

Por Adrián Fallas 28 de septiembre de 2025, 15:54 PM

Con las próximas fechas eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en la Selección Nacional deben estar complacidos con el presente de Manfred Ugalde.

El atacante del Spartak de Moscú suma cuatro tantos en sus últimos tres partidos.

Este domingo abrió el marcador en la victoria 3-0 sobre el Nizhny Novgorod.


Hace una semana, el delantero festejó un doblete contra el Krylia Sovetov Samara y antes de eso había marcado ante el Rostov.

Ugalde forma parte de la convocatoria de Miguel Herrera para enfrentar a Honduras y Nicaragua en octubre.

SpotifyTeleticacom

Tags
Más notas