Manfred Ugalde está nominado a Jugador del Año de Concacaf

El delantero Manfred Ugalde y el defensor Francisco Calvo están nominados a los premios de Concacaf al Jugador del Año y al Gol del Año, respectivamente.

La Concacaf explicó que los jugadores fueron seleccionados en relación con estadísticas de rendimiento y aportes de expertos en fútbol. Todos los aspirantes a este galardón deben cumplir con al menos uno de los siguientes criterios:

Haber jugado para la selección nacional absoluta masculina o femenina de una Asociación Miembro de Concacaf (en competiciones y partidos elegibles de Concacaf y la FIFA).

Haber jugado (en la temporada correspondiente) para un club de una liga profesional masculina o femenina de primera división sancionada por Concacaf y la FIFA.

Los nominados

Manfred Ugalde (CRC) | FC Spartak Moscow (RUS)

Edson Álvarez (MEX) | Fenerbahçe SK (TUR)

Jonathan David (CAN) | Juventus FC (ITA)



Raúl Jiménez (MEX) | Fulham F.C. (ENG)



Ángel Sepúlveda (MEX) | Cruz Azul (MEX)



Malik Tillman (USA) | Bayer 04 Leverkusen (GER)



Específicamente, sobre Manfred, la Concacaf señala: "Ugalde lideró a la Selección Nacional de Costa Rica con siete goles en 13 partidos. Su capacidad goleadora se trasladó a la Premier League de Rusia, donde se consagró máximo anotador con 17 goles, la mayor cifra registrada por un jugador de Concacaf en la historia de la competición".

¿Cómo se elige?

Concacaf informó que continuará con su filosofía de poner el fútbol primero con un proceso de votación en el que jugadores, entrenadores, medios de comunicación y aficionados determinarán a los ganadores.



Los aficionados pueden emitir sus votos en este link.

Votación



Son 100 votos en total distribuidos de la siguiente manera:



41 votos: un voto para cada entrenador de la selección nacional masculina de las Asociaciones Miembro de Concacaf.



﻿41 votos: ﻿un voto para cada capitán de la selección nacional masculina de las Asociaciones Miembro de Concacaf.



9 votos: un voto cada uno para nueve representantes de los medios de comunicación de la región de Concacaf.



9 votos: Aficionados votando a través de www.concacaf.com/es/premios. El jugador con más votos de los aficionados recibirá 4 votos en el proceso de votación general, el segundo lugar 3 votos y el tercer lugar 2 votos (independientemente del número de personas que voten en línea).



El jugador que acumulen más votos de los 100 posibles será proclamado Jugador del Año 2024-25 de Concacaf. El período de votación para los aficionados concluirá el 30 de septiembre de 2025.



Gol del Año

Además, el tico Francisco Calvo figura también en la lista a nominados para el Gol del Año.



Los nominados (los puede ver en el video adjunto a esta nota).

Jorge Álvarez (Honduras) - Honduras vs. Curaçao [Copa Oro Concacaf] 32’

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC) - Pumas UNAM vs. Vancouver Whitecaps FC [Copa de Campeones Concacaf] 33’

Denis Bouanga (LAFC) - LAFC vs. Columbus Crew [Copa de Campeones Concacaf] 46’

Francisco Calvo (Costa Rica) - Costa Rica vs. Guatemala [Liga de Naciones Concacaf] 71’

Melvin Cartagena (C.D. Águila) - C.D. Águila vs. C.D. Olimpia [Copa Centroamericana Concacaf] 53’

Esther González (Gotham FC) - LD Alajuelense vs. Gotham FC [Copa de Campeones W Concacaf] 2’

Raúl Jiménez (México) - Canadá vs. México [Finales de la Liga de Naciones Concacaf] 75’

Lionel Messi (Inter Miami CF) - Inter Miami CF vs. LAFC [Copa de Campeones Concacaf] 35’

Eddipo Rodríguez (Cibao FC) - Cibao FC vs. Ouanaminthe FC [Copa del Caribe Concacaf] 33’

José Rodríguez (Panamá) - Panamá vs. Costa Rica [Liga de Naciones Concacaf] 45’ + 3’

Dante Sealy (Trinidad and Tobago) - Saudi Arabia vs. Trinidad and Tobago [Copa Oro Concacaf] 10’

Christine Sinclair (Portland Thorns FC) - Portland Thorns FC vs. Club América Femenil [Copa de Campeones W Concacaf] 13’

