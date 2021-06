Manfred Ugalde es el nuevo jugador del Twente de Países Bajos

De forma oficial, el Twente de Países Bajos confirmó el fichaje del delantero costarricense Manfred Ugalde quien llegará a préstamo por un año del Lommel SK.

Ugalde de 19 años marcó 11 tantos la pasada temporada en la segunda división de Bélgica y ahora dará el salto a la Eredivisie de los Países Bajos.

Con esto se convertirá en el segundo costarricense en jugar en el club donde brilló Bryan Ruiz hace unos años.

“Un sueño hecho realidad. Desde el primer momento en que me hablaron del interés del FC Twente, me entusiasmé y no tuve dudas. El FC Twente es un club con una historia maravillosa y una gran afición. Bryan Ruiz tiene un gran estatus por sus logros y ahora es mi turno de representar a Costa Rica en Twente. Espero conocer a todos en el club ", indicó el tico desde nuestro país donde firmó su nuevo contrato.

🔴⚽ 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝 𝐔𝐠𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐧𝐚𝐚𝐫 𝐅𝐂 𝐓𝐰𝐞𝐧𝐭𝐞



De 19-jarige spits uit Costa Rica komt op huurbasis naar Enschede.



🔗 https://t.co/BmsV6UIGQr



#FCTwente pic.twitter.com/GRNqKORK57 — FC Twente (@fctwente) June 25, 2021

El tico destacó la importancia de su temporada anterior donde consiguió brillar en el Lommel, equipo del City Group dueño de su ficha.

“Fue mi primer año en Europa, fue una temporada hermosa e instructiva. Espero crecer como futbolista y persona en el FC Twente. Tengo la ambición de lograr grandes goles con el equipo”, añadió el tico.