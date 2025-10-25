Manfred Ugalde anota y le da el triunfo al Spartak de Moscú

El delantero costarricense Manfred Ugalde regresó al gol con el Spartak de Moscú y este sábado le dio la victoria ante el Orenburg por la jornada 13.

El único tanto del partido lo marcó el tico al minuto 67’ con un remate cruzado y casi sin ángulo, luego de recibir un gran pase de Gedson Fernándes.

El tico fue titular y tras su gol abandonó de cambio al minuto 82.

Gol de Manfred, gol de 9 pic.twitter.com/CXgEkqCAXd — TD Más (@tdmascrc) October 25, 2025

Para Ugalde significó su quinta anotación en lo que va de la temporada y no anotaba desde el pasado 28 de setiembre.

Spartak se mantiene en el sexto lugar de la tabla de posiciones de Rusia a cuatro unidades del Krasnodar, líder de la liga.



