Luis Marín tendrá su primera experiencia en el extranjero

El técnico Luis Antonio Marín tendrá su primera experiencia en el fútbol extranjero al llegar al banquillo del Inter FA de El Salvador.

Marín no lo hará solo, pues llega al equipo salvadoreño junto al asistente Harold Wallace.

“Agradecerle a la directiva por invitarnos a este proyecto. Desde el primer día sentí que podíamos venir a un proyecto interesante que tiene mucho crecimiento y que quiere cambiar la forma de pensar en el fútbol de El Salvador”, mencionó el estratega.

Inter FA es un proyecto muy joven de apenas tres meses y actualmente se ubica en la penúltima posición con apenas siete puntos.

Marín llega al Inter FA siendo el sucesor de William Renderos Iraheta, quien quedó fuera en la jornada 8.

El excapitán de La Sele ya cuenta con experiencia dirigiendo a San Carlos, Santos de Guápiles, Herediano, Alajuelense, Pérez Zeledón y Sporting FC.

En el fútbol de El Salvador también se encuentra dirigiendo el tico Marvin Solano al Firpo, primer lugar de la tabla.