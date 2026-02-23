Llueven elogios para Warren Madrigal en su debut en la MLS

Warren Madrigal tuvo un debut de ensueño con el Nashville en la MLS de los Estados Unidos.

El joven de 21 años marcó un gol y asistió en otros dos en la victoria 4-1 ante el New England Revolution.

Los reportes locales llenaron de elogios al tico que se incorporó al club en diciembre del 2025, proveniente del Saprissa.

“Madrigal estuvo soberbio el sábado, registrando dos asistencias y un gol en 61 minutos de juego y causando innumerables problemas a la defensa rival. Aunque el costarricense fue contratado principalmente como delantero centro, destacó jugando en la banda izquierda de un 4-4-2, avanzando rápidamente por la banda y causando estragos en el área gracias a su capacidad para superar a los defensores en el regate”, mencionó el club en su página web.

Además, añadieron que “sus asistencias y goles fueron, curiosamente, la parte menos fluida de su actuación contra New England —un par de pases desordenados y un rebote—, pero su juego global fue sobresaliente y probablemente le valdrá minutos considerables en una temporada repleta de minutos”.

Por si fuera poco, destacan que se convirtió en el primer jugador en la historia del club en registrar una asistencia, un gol y dos o más puntos en su debut en la MLS, “consolidando el sábado como sin duda uno de los debuts más impresionantes en liga en la memoria reciente”.

Nashville y Warren Madrigal se preparan para el partido de vuelta de la Copa de Campeones de Concacaf este martes (7 p. m. hora tica) con la ventaja de 0-2 en la ida.



