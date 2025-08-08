Legionarios: Principales ticos en el extranjero tienen un fin de semana cargado de fútbol
Keylor Navas regresa al arco tras perderse un partido luego de ver la roja.
Los principales legionarios de la Selección Nacional tienen la oportunidad de sumar minutos con sus equipos durante este fin de semana.
Keylor Navas, Pumas: Los mexicanos regresan este fin de semana a competir en la Liga MX contra el Necaxa.
Patrick Sequeira, Casa Pia: El arquero puede ser titular este viernes ante el Sporting. Kevin Jiménez informa que se negocia su salida hacia el fútbol brasileño.
Juan Pablo Vargas, Millonarios: En El Campín, la oncena del tico se medirá con el Deportivo Cali.
Jeyland Mitchell, Feyenoord: Su equipo juega por la Eredivisie ante el NAC Breda, sin claridad aún sobre si el nacional entra en los planes de Van Persie.
Francisco Calvo, Al-Ettifaq: En su debut con el equipo saudí, el zaguero le anotó al Cádiz en un amistoso.
Orlando Galo, Riga: Este jueves fue titular en la victoria ante el Beitar Jerusalem por la Conference League y el equipo regresa a la acción el domingo contra el Grobina.
Brandon Aguilera, Rio Ave: Sumó minutos como titular en el amistoso ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.
Jossimar Alcócer, Westerlo: Mechelen es el rival de turno, este sábado, para el equipo del tico.
Carlos Mora, U Craiova: Gol de Mora en la victoria por Conference League ante el Spartak Trnava. El domingo el rival será el FC Hermannstadt.
El gol de Carlos Mora 🇨🇷💪🏼 pic.twitter.com/MwurNbXyHH— Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) August 7, 2025
Kenneth Vargas, Hearts: El domingo, la divisa del atacante se mide con el Dundee United.
Alonso Martínez, New York City: De regreso a la MLS, los neoyorquinos juegan ante el Nashville el domingo.
Manfred Ugalde, Spartak: El sábado, el reto será el Lokomotiv, en choque de equipos moscovitas.