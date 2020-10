Legionarios arrancan fin de semana con goles

La jornada de este fin de semana arrancó con buenas noticias para los futbolistas nacionales que militan en otras ligas a nivel mundial, los atacantes Ariel Rodríguez y Manfred Ugalde anotaron con sus respectivos clubes.

En el caso de Rodríguez, su equipo el Ho Chi Minh City derrotó al Hoang Anh Lai por 2 a 1 en la continuación de la Liga de Vietnam, el tico anotó el 2 a 0 al minuto 21. Junto a Rodríguez juega el otro nacional, José Guillermo Ortíz.

El otro tico que pudo convertir en esta jornada, fue el atacante Manfred Ugalde, quien milita en el Lommel de la segunda división de Bélgica y que venció en condición de visitante al Lierse por 1 a 3. Ugalde marcó el empate a los 39 minutos del primer tiempo.

El Lommel marcha cuarto en la liga de la segunda división a siete puntos de la zona de ascenso en el fútbol belga. En otras ligas estos son los compromisos de nuestros legionarios.

Estados Unidos:

-Dallas vs Houston Dynamo de Ariel Lassiter - sábado 1:30 p. m.

-Nashville de Randall Leal vs Chicago Fire de Francisco Calvo - sábado 6:30 p. m.

-Columbus Crew de Luis Díaz y Waylon Francis vs Philadelphia Union - domingo 6:30 a. m.

-Atlanta United vs Cincinnati de Allan Cruz y Kendall Waston - domingo 5 p. m.

-New York City de Ronald Matarrita vs New York RB - domingo 5 p. m.

-New England vs DC United de Ulises Segura y Joseph Mora - domingo 5:30 p. m.

-Portland Timbers de Julio Cascante y Marvin Loría vs Vancouver Whitecaps - domingo 8 p. m.

-LA Galaxy de Giancarlo González vs Real Salt Lake - domingo 8:30 p. m.

México:

León de Joel Campbell vs Santos - lunes 8 p. m.

Colombia:

-Millonarios de Juan Pablo Vargas vs Nacional - sábado 5 p. m.

-Cali vs Tolima de Francisco Rodríguiez - sábado 7:10 p. m.

Guatemala:

-Comunicaciones de Michael Umaña, Manfred Russell y Andrés Lezcano vs Malacateco de Rónald Gómez, José Sánchez y Jorge Gatgens - sábado 11 a. m.

-Iztapa de Jordan Smith vs Santa Lucía - sábado 1 p. m.

-Coban Imperial vs Guastatoya de Aaron Navarro y Adrián Delemos - sábado 3:30 p. m.

Corea:

-Ulsan vs Gwangju de Marco Ureña - domingo 12 a. m.

Alemania:

-Kickers vs Bochum de Cristian Gamboa - domingo 5:30 a. m.

Suecia:​​

-Sirius vs Kalmar de Mayron George - domingo 6:30 p. m.



Noruega:

-Rosenborg vs Start de Christian Bolaños - domingo 10 a. m.

España:

-Granada vs Levante de Oscar Duarte - domingo 10:30 a. m.

-Salamanca vs Deportivo La Coruña de Celso Borges - domingo 8 a. m.