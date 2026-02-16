EN VIVO
Legionario tico le propone matrimonio a su novia en plena cancha

Noche redonda para el jugador: Ganó en el juego y en el amor.

Por José Fernando Araya 16 de febrero de 2026, 8:50 AM

El volante costarricense Derrikson Quirós marcó el gol de su vida al proponerle matrimonio a su novia en plena cancha y luego del partido que su club Xelajú derrotó 4-1 al Deportivo Marquense. 

Una vez finalizado el juego, Quirós tomó la decisión de ir a un costado de la cancha, se puso de rodillas y con anillo en mano decidió hacer la pregunta más importante de su vida. 

De inmediato, todas las miradas del estadio Mario Camposeco se pusieron sobre él y con un contundente sí entre lágrimas, todo el estadio festejó ante la afirmación. 

Quirós, de 24 años, arribó al club guatemalteco en el 2025 y suma 36 partidos disputados, cuatro goles y dos asistencias. 

Los diversos medios guatemaltecos de inmediato hicieron correr la gran noticia del legionario costarricense. 

