El volante costarricense Derrikson Quirós marcó el gol de su vida al proponerle matrimonio a su novia en plena cancha y luego del partido que su club Xelajú derrotó 4-1 al Deportivo Marquense.

Una vez finalizado el juego, Quirós tomó la decisión de ir a un costado de la cancha, se puso de rodillas y con anillo en mano decidió hacer la pregunta más importante de su vida.

De inmediato, todas las miradas del estadio Mario Camposeco se pusieron sobre él y con un contundente sí entre lágrimas, todo el estadio festejó ante la afirmación.

Quirós, de 24 años, arribó al club guatemalteco en el 2025 y suma 36 partidos disputados, cuatro goles y dos asistencias.

Los diversos medios guatemaltecos de inmediato hicieron correr la gran noticia del legionario costarricense.












