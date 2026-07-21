La vitrina que tendrá Dax Palmer en España

El joven futbolista costarricense Dax Palmer tendrá una vitrina en el fútbol internacional, pues su club, el AD Alcorcón quedó ubicado en el Grupo 2 de la Primera Federación y enfrentará a filiales de equipos grandes de España.

La Primera Federación es la tercera categoría del sistema de ligas en España. Está posicionada por debajo de las dos divisiones profesionales LaLiga y la Segunda División de LaLiga.

Esta competencia está por encima de la Segunda y Tercera Federación.

Dax enfrentará a filiales del Huesca, Real Zaragoza, Villarreal B, Real Madrid Castilla y Atlético Madrileño.



La Federación Española optó por el modelo de distribución territorial dividido entre este y oeste.

Grupo 1: Deportivo Fabril, Racing Ferrol, Pontevedra, Lugo y UD Ourense (Galicia); Avilés (Asturias); Ponferradina, Cultural y Deportiva Leonesa, Mirandés, Unionistas y Zamora (Castilla y León); Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria (Extremadura), UD Logroñés (La Rioja); y Arenas, Bilbao Athletic, Real Unión y Barakaldo (País Vasco).



Grupo 2: Huesca, Real Zaragoza y Teruel (Aragón); Europa, Nàstic Tarragona y Sant Andreu (Catalunya); Hércules y Villarreal B (Comunidad Valenciana); UD Ibiza (Baleares); Alcorcón, Rayo Majadahonda, Real Madrid Castilla y Atlético Madrileño (Madrid); Real Jaén, Antequera, Torremolinos y Algeciras (Andalucía); y Real Murcia, Cartagena y Águilas (Murcia).



Dax está en la Sele Sub-20

Palmer está actualmente con la Selección Nacional Sub-20 bajo la dirección técnica de Randall Row.

La Sele Sub-20 competirá en México del 24 de julio al 9 de agosto por uno de los cuatro boletos al Mundial Azerbaiyán-Uzbekistán 2027, además de una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los ticos están en el Grupo B junto a Guatemala, Antigua y Barbuda y el anfitrión, México.



Los partidos:



Costa Rica vs. Guatemala: viernes 24 de julio 2 p. m.



Costa Rica vs. México: lunes 27 de julio 8 p. m.



Costa Rica vs. Antigua y Barbuda: jueves 4 p. m.



Para clasificar a la cita mundialista, la Tricolor debe llegar gasta las semifinales.



