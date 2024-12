Keylor Navas ya tiene fecha para su regreso a las canchas

El portero Keylor Navas dejó claro que regresará al fútbol en enero.

El guardameta también reconoció que “la idea era no tener una pausa tan larga”, pero que le ha sacado provecho al tiempo en familia.

Además, Navas agradeció a los clubes que se han acercado a consultarle su presente.

“Todas las ofertas que han llegado la agradezco. Yo no conozco otra manera de trabajar que no sea profesional. Yo siento que para mí lo más importante es jugar y hacerlo bien y ganar que es lo que me gusta. No veo ningún problema, agradezco a todas las personas que me han contactado”, añadió.