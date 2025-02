Keylor Navas: “Ya me hicieron saber lo que significa jugar un clásico acá en Argentina”

Keylor Navas fue el encargado de brindar declaraciones en la previa al esperado clásico que enfrentará este domingo a Newell’s ante Rosario Central.

El recién llegado al arco de "La Lepra" habló de lo que significa este juego no solo para él, pues será su debut en un clásico en Argentina, sino por todo lo que lo rodea, ya que Newell’s solo ha ganado un partido en lo que va del torneo.

“Muy contento de poder estar acá de poder afrontar este partido, será mi primer partido en estas instancias y los compañeros me han contado lo que significan este tipo de juegos y hay que tomarlo con confianza y tranquilidad para pensar en cómo sacar adelante este partido”, comenzó explicando el tico a los medios argentinos.

El guardameta aseguró que siempre jugar un clásico es muy distinto a cualquier otro partido, aunque reconoce que en Argentina hay algo especial.

“En un clásico, no solo acá en Argentina, sino a nivel mundial un clásico es un partido diferente. Independientemente de las condiciones en las que lleguen los equipos, es un juego lindo. He tenido la oportunidad de jugar algún clásico en otro país, ya me contaron lo que significa el clásico acá y la mentalidad para estos juegos es distinta. Estamos en nuestra casa, con nuestra afición y es muy motivante, así que lo tomamos con mucha responsabilidad”, aseveró.