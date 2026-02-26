EN VIVO
Clock

de HS

Legionarios

Keylor Navas y su renovación con Pumas: "No tengo nada que firmar"

El arquero llegó al equipo azteca tras su paso por Newell’s Old Boys de Argentina.

Facebook, Pumas UNAM
Facebook, Pumas UNAM
Por Adrián Fallas 26 de febrero de 2026, 15:04 PM

Luego de llegar a Pumas de la UNAM a mediados de 2025, Keylor Navas se ha afianzado en el arco de los universitarios. El tico desea extender su ligamen con la divisa de la Liga MX, pero hay un problema para poder hacerlo.

“No tengo nada que firmar”, aseguró el arquero durante una entrevista en redes sociales con el youtuber Kery Ruiz.

“Ya termina la temporada y yo termino contrato. Si por mí hubiera sido, creo que si se hubieran acercado desde diciembre, hubiera renovado sin problema”, aseguró Navas.

El equipo suma 15 puntos y Navas ha recibido seis goles en contra, en un conjunto que no ha conocido la derrota.

Este viernes, los felinos visitan a Tijuana en la Liga MX.

YouTubeTeleticacom

Tags
    Más notas