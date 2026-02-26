Keylor Navas y su renovación con Pumas: "No tengo nada que firmar"

Luego de llegar a Pumas de la UNAM a mediados de 2025, Keylor Navas se ha afianzado en el arco de los universitarios. El tico desea extender su ligamen con la divisa de la Liga MX, pero hay un problema para poder hacerlo.

“No tengo nada que firmar”, aseguró el arquero durante una entrevista en redes sociales con el youtuber Kery Ruiz.

“Ya termina la temporada y yo termino contrato. Si por mí hubiera sido, creo que si se hubieran acercado desde diciembre, hubiera renovado sin problema”, aseguró Navas.

🚨Keylor Navas quiere renovar con Pumas🚨



Pero Pumas aún no le ha ofrecido la renovación al que hoy es el mejor portero en la Liga MX



La entrevista completa en mi canal! pic.twitter.com/AmMTeiI7XP — Kery Ruiz (@KeryNews) February 25, 2026

El equipo suma 15 puntos y Navas ha recibido seis goles en contra, en un conjunto que no ha conocido la derrota.

Este viernes, los felinos visitan a Tijuana en la Liga MX.