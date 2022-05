Keylor Navas y Sergio Ramos disfrutan de un safari por Ruanda

Buscando cebras y leones entre la sabana, así se puede observar al portero costarricense Keylor Navas en su visita a Ruanda como parte de la asociación entre Visit Rwanda y su club el París Saint Germain.

El tico se encuentra de visita en este país junto a su gran amigo y compañero Sergio Ramos, así como a Julian Draxler y Thilo Kehrer.

Los jugadores y sus familias pudieron disfrutar la hospitalidad ruandesa y descubrir los múltiples tesoros turísticos que esconde el país.

El portero salió este domingo para encontrarse con los famosos Big 5 en el Parque Nacional Akagera donde tuvieron la oportunidad de ver leones, elefantes, antílopes, cebras, rinocerontes y otros animales salvajes en su hábitat natural, según explicó el sitio web del PSG.

El Parque Nacional de Akagera es el humedal más grande del país y el último refugio de especies de sabana en Ruanda. Es una atracción turística única que alberga a más de 13.000 animales.

Además de visitar este parque, los futbolistas también fueron al Parque Nacional de los Volcanes donde lograron observar a los gorilas de montaña.

En 2019, Ruanda firmó una asociación deportiva de tres años con el PSG para fomentar el turismo entre los aficionados a la entidad deportiva.

