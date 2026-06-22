Keylor Navas y Pumas tienen nuevo técnico en México

Keylor Navas y su equipo Pumas ya tienen nuevo técnico luego de la sorpresiva salida de Efraín Juárez del banquillo.

Pese a llegar a la pasada final de la Liga MX y perderla ante Cruz Azul, Juárez se marchó al fútbol de Europa, acabando así su aventura con los universitarios.

Ante esto, la directiva del club tomó la decisión de contratar al argentino Esteban Solari, procedente del Pachuca, equipo al que dirigió recientemente.

Con Pachuca, Solari dirigió 13 victorias, cuatro empates y seis derrotas en 23 encuentros.

Por si fuera poco, el argentino sabe lo que es vestir la camiseta de Pumas, pues fue jugador entre 2007 y 2008, donde anotó 25 goles.

📋 El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas. 🐾



El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director… pic.twitter.com/ivK5csbTSw — PUMAS (@PumasMX) June 22, 2026

Como curiosidad, el nuevo estratega es hermano de Santiago Solari, quien fuera exjugador y técnico del Real Madrid y que dirigió a Keylor Navas en el 2018-2019.

El debut de Esteban Solari será el próximo 18 de julio en el Estadio Olímpico Universitario ante Pachuca.



