Keylor Navas y Pumas empatan en su visita al América en un partidazo

En un verdadero partidazo, los Pumas de la UNAM, donde milita el costarricense Keylor Navas, sacaron un empate 3-3 en su visita al América este domingo en el estadio Banorte, en el partido de ida de su serie de cuartos de final del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Diezmada por lesiones, llamados a selección mexicana, cargas de trabajo y bajas de juego, la escuadra americanista armó una alineación con cinco jugadores suplentes.

Incluso, el entrenador André Jardine dejó en la banca a los mediocampistas brasileños Raphael Veiga y Vinicius Lima.

En el transcurso del partido, el América perdió al lateral izquierdo colombiano Cristian Borja por una lesión de rodilla en el primer tiempo, y al central uruguayo Sebastián Cáceres por conmoción en la segunda mitad.

Dirigidos por el mexicano Efraín Juárez, los felinos universitarios perdieron una ventaja de dos goles, pero extendieron a nueve su racha de partidos sin perder.

Juninho Vieira adelantó 1-0 a los Pumas con un disparo desde fuera del área al minuto 5. En su primer torneo en México, el delantero brasileño llegó a ocho goles con los felinos e igualó a su compañero paraguayo Robert Morales.

Las Águilas, que llegaron a la liguilla en octavo lugar, emparejaron 1-1 al 13' con un tiro raso y cruzado de Isaías Violante dentro del área.

Al 44' Uriel Antuna hizo el 2-1 para los felinos al rematar una pelota rechazada por el portero Rodolfo Cota.

Jordan Carrillo firmó el 3-1 al 52' con un tiro de media distancia ante la inmovilidad del arquero.

El capitán Henry Martín acercó 3-2 al América con un penal cobrado por el centro al 78'.

Martín consiguió un nuevo penal, y en esta ocasión, al 85', Alejandro Zendejas hizo el 3-3 con un cobro a la izquierda de Navas, que se lanzó al lado contrario.

Aun así el tico fue fundamental con una parada al 86' que le ahogó la remontada histórica a los americanistas.

Con solo un empate, Pumas podrá acceder a la siguiente ronda de la liguilla, mientras que el América quedó obligado a ganar el partido de vuelta por cualquier marcador el domingo de visita en el Estadio Olímpico Universitario.







