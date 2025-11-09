Keylor Navas y Pumas avanzan con drama al play-in; Toluca cierra líder del Apertura 2025

México, México | Los Pumas se clasificaron al play in (repechaje) del fútbol mexicano tras vencer 3-2 al Cruz Azul, el sábado por la decimoséptima y última jornada de la fase regular del torneo Apertura 2025, en la que el Toluca aseguró el liderato al imponerse 2-0 al América.

Los Pumas del entrenador mexicano Efraín Juárez, con el portero costarricense Keylor Navas como figura, terminaron con 21 puntos y se hicieron del último cupo para la ronda de play in.

Los dos primeros partidos del play in se jugarán así: Tijuana (7°) contra Juárez (8°) y Pachuca (9°) ante Pumas (10°).

El Cruz Azul se quedó con 35 puntos y no pudo recuperar el liderato que un par de horas antes le quitó el Toluca.

Los equipos clasificados directamente a cuartos de final son Toluca (1°), Tigres (2°), Cruz Azul (3°), América (4°), Monterrey (5°) y Guadalajara (6°).

En el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, los Pumas se pusieron en ventaja 1-0 con un vistoso remate de Jorge Ruvalcaba, tipo patada de grulla de la película Karate Kid, en el área (4').

Gabriel Fernández consiguió la voltereta para el Cruz Azul con un doblete en cinco minutos. El uruguayo hizo el 1-1 con un remate de cabeza (14') y el 2-1 con un toque a unos metros del arco (19').

El colombiano Álvaro Angulo igualó 2-2 con un penal (80'). Alan Medina le dio el 3-2 a los felinos con un cabezazo sobre la línea de meta.

El portero colombiano Kevin Mier del Cruz Azul debió salir del partido cuando estaba por finalizar el primer tiempo debido a una fuerte falta que recibió en la pierna derecha por el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla, quien entró con los tacos por delante.

Toluca cerró con triunfo

Antes, en el estadio Nemesio Diez, el Toluca del director técnico argentino Antonio Mohamed se impuso 2-0 al América del entrenador brasileño André Jardine.

Los Diablos Rojos del Toluca (1°) cerraron con 37 puntos, mientras las Águilas del América (4°) se quedaron con 34 unidades.

"Siempre ganarle al América enaltece. Es el equipo más grande. Sabemos la calidad de rival que es. Ellos y nosotros vamos a aprender, y creemos que nos podemos volver a cruzar", dijo Mohamed de cara a la postemporada.

El portugués Paulo Dias "Paulinho", tras recibir un pase filtrado del argentino Nicolás Castro, definió el 1-0 para el Toluca con un tiro de zurda cruzado en el área (40'). El brasileño Helio Nunes "Helinho" marcó el 2-0 con un penal (56').

Pizarro, contento con Tigres

En el estadio Universitario, en Nuevo León, los Tigres (2°) vinieron de atrás para vencer 3-1 al Atlético San Luis (15°), y por un lapso estuvieron como líderes.

Con este resultado, los Tigres del entrenador argentino Guido Pizarro cerraron la fase regular con 36 puntos. El Atlético, dirigido por el español Guillermo Abascal, quedó eliminado con 16 unidades.

"Hemos cerrado un torneo regular muy bueno a nivel puntos y a nivel formas también, que era lo que nos iba a dar ese juego que nos permitiera aspirar a pelear por los puestos de arriba", apuntó Pizarro.

El brasileño João Pedro adelantó 1-0 al San Luis con un remate a bocajarro (6').

Los Tigres igualaron 1-1 con un toque del argentino Ángel Correa al filo del área chica (30').

Marco Farfán consiguió la voltereta de 2-1 para los felinos con un toque casi sobre la línea de meta (56'). Diego Lainez rubricó el 3-1 con un tiro de zurda en el área (73').

Hazaña de las Chivas

En el estadio Akron, en Zapopan, el Guadalajara (6°) se impuso 4-2 al Monterrey (5°) del defensa español Sergio Ramos.

Tras un complicado inicio de torneo, las Chivas del Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito cerraron la fase regular con 29 puntos. Los Rayados del Monterrey, al mando del español Domènec Torrent, cerraron la fase regular con 31 unidades.

"Después de semejante victoria, y después del tramo final donde nos propusimos jugar ocho finales, ganar siete no era nada fácil. Sí creíamos que lo podíamos hacer con el compromiso de los jugadores para conseguir nuestro objetivo de terminar entre los seis primeros", comentó Gabriel Milito.

Efraín Álvarez firmó el 1-0 para las Chivas (10') al aprovechar una pelota que la defensa del Monterrey arriesgó y perdió dentro del área.

Armando González aumentó la ventaja a 2-0 con un remate de cabeza dentro del área chica (22'). El 3-0 fue obra de Roberto Alvarado con un disparo sobre la marcha dentro del área (30').

Los Rayados se acercaron 3-1 con un toque de Roberto de la Rosa en el área chica (72'). El español Sergio Canales consiguió el 3-2 con un zurdazo cruzado desde fuera del área que mandó a la base del poste derecho y luego a la red (80').

Javier "Chicharito" Hernández sentenció el 4-2 con un testarazo (90+4). El exdelantero del Manchester United y del Real Madrid celebró conmovido ya que no marcaba en la liga mexicana desde el pasado 26 de febrero.