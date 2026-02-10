Keylor Navas y los Pumas buscan darle vuelta a una serie cuesta arriba
Los mexicanos están en peligro de quedar fuera de la Copa de Campeones de Concacaf.
Por donde quiera que se le vea, los Pumas de la UNAM se enfrentan a un reto muy complicado en la Copa de Campeones de Concacaf: darle vuelta a un 4-1 que les propinó el San Diego FC hace una semana.
En el Estadio Olímpico Universitario, los felinos saben que solo un 4-1 obliga a tiempo extra y que un 3-0, 4-0, 5-0 y 5-1 les permite seguir en competencia.
El ambiente en Pumas no es el mejor. En el mismo Estadio Olímpico Universitario, los de la MLS anotaron cuatro goles en 18 minutos: Manu Duah (68'), David Vásquez (76'), Alex Mighten (81') y Luca Bombino (86') se encargaron de concretar ante el arco del tico Keylor Navas.
A esto se suma que el fin de semana los universitarios empataron 2-2 ante el Atlas, y la labor de Navas fue cuestionada.
En la primera acción, el portero intentó atrapar un balón sencillo, pero se le terminó colando entre las manos para el 1-1 al minuto 41.
Para el segundo, Navas no salió a cazar un centro en su área pequeña y el cabezazo terminó en el gol del empate 2-2 al 90’.
Este es el panorama que enfrentan Keylor Navas y sus compañeros.
“La derrota representó la novena ocasión en la que Pumas UNAM perdió como visitante en el juego de ida de una serie a doble partido. En ese contexto, logró clasificar en cuatro ocasiones”, detalló la Concacaf.
El partido se disputa esta noche, a partir de las 7 p. m., y el gol de visitante será el primer criterio de desempate. De ser necesario, el ganador se definirá en tiempo extra y tanda de penales.