Keylor Navas y los Pumas buscan darle vuelta a una serie cuesta arriba

Por donde quiera que se le vea, los Pumas de la UNAM se enfrentan a un reto muy complicado en la Copa de Campeones de Concacaf: darle vuelta a un 4-1 que les propinó el San Diego FC hace una semana.

En el Estadio Olímpico Universitario, los felinos saben que solo un 4-1 obliga a tiempo extra y que un 3-0, 4-0, 5-0 y 5-1 les permite seguir en competencia.

El ambiente en Pumas no es el mejor. En el mismo Estadio Olímpico Universitario, los de la MLS anotaron cuatro goles en 18 minutos: Manu Duah (68'), David Vásquez (76'), Alex Mighten (81') y Luca Bombino (86') se encargaron de concretar ante el arco del tico Keylor Navas.

A esto se suma que el fin de semana los universitarios empataron 2-2 ante el Atlas, y la labor de Navas fue cuestionada.

En la primera acción, el portero intentó atrapar un balón sencillo, pero se le terminó colando entre las manos para el 1-1 al minuto 41.

Para el segundo, Navas no salió a cazar un centro en su área pequeña y el cabezazo terminó en el gol del empate 2-2 al 90’.

Este es el panorama que enfrentan Keylor Navas y sus compañeros.

“La derrota representó la novena ocasión en la que Pumas UNAM perdió como visitante en el juego de ida de una serie a doble partido. En ese contexto, logró clasificar en cuatro ocasiones”, detalló la Concacaf.

El partido se disputa esta noche, a partir de las 7 p. m., y el gol de visitante será el primer criterio de desempate. De ser necesario, el ganador se definirá en tiempo extra y tanda de penales.