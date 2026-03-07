Keylor Navas y el Pumas se llenan de ilusión en México

El Pumas de Keylor Navas triunfó 0-1 ante Necaxa y mantienen un buen momento en el fútbol mexicano.

Navas es el portero de más tapadas del balompié azteca con 35, pero habrá que esperar el recuento oficial de la Liga MX al finalizar la décima fecha del torneo.

Con esos tres puntos, Keylor y compañía son terceros con 19 puntos y con un balance de cinco triunfos, un empate y una derrota; 18 goles a favor y 10 en contra.

El próximo partido será el próximo sábado, en casa, ante el líder Cruz Azul a las 9 p. m.

Sobre el futuro de Navas aún se sabe muy poco, pero medios mexicanos informaron que ya está en negociaciones con el Pumas.

Será cuestión de tiempo para ver si Navas estampa su firma y extiende su vínculo contractual con el club.