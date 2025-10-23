Legionarios
Keylor Navas y el Pumas reciben un duro golpe en México
El equipo del tico salió de zona de clasificación.
El portero costarricense Keylor Navas y el Pumas siguen en problemas en el fútbol mexicano.
La derrota 0-1 frente al Atlético San Luis dejaron al equipo del tico fuera de zona de clasificación.
Navas volvió a destacar por sus intervenciones, pero Sébastien Salles-Lamonge (78') venció al arquero.
Ahora, Keylor y compañía se ubica en el puesto 12 con apenas 14 puntos en la misma cantidad de partidos.
El Pumas registra la última victoria el pasado 12 de setiembre y el siguiente reto será este sábado a las 7 p. m. ante León.