Keylor Navas y el Pumas reciben un duro golpe en México

El portero costarricense Keylor Navas y el Pumas siguen en problemas en el fútbol mexicano.

La derrota 0-1 frente al Atlético San Luis dejaron al equipo del tico fuera de zona de clasificación.

Navas volvió a destacar por sus intervenciones, pero Sébastien Salles-Lamonge (78') venció al arquero.



Ahora, Keylor y compañía se ubica en el puesto 12 con apenas 14 puntos en la misma cantidad de partidos.

El Pumas registra la última victoria el pasado 12 de setiembre y el siguiente reto será este sábado a las 7 p. m. ante León.