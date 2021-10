Keylor Navas y Donnarumma trasladan su rivalidad a la lucha por el Balón de Oro

Por primera vez en su carrera, el portero costarricense Keylor Navas está nominado al Balón de Oro 2021 en su categoría de mejor portero del año.

El premio que lleva el nombre del mítico portero de la antigua Unión Soviética, Lev Yashin, se otorgará por segunda ocasión al mejor guardameta del mundo.

El tico tendrá como uno de sus rivales a su compañero en el París Saint Germain, el italiano Gianluigi Donnarumma, con quien compite por la titularidad en el equipo galo.

Los nominados para esta ocasión son: Gianluigi Donnarumma y Keylor Navas del PSG, el brasileño Ederson del Manchester City, el danés Kasper Schmeichel del Leicester City, el senegalés Eduard Mendy del Chelsea, el belga Thibaut Courtois del Real Madrid, el argentino Emiliano Martínez del Aston Villa, el alemán Manuel Neuer del Bayern Munich y los eslovenos Jan Oblak del Atlético de Madrid y Samir Handanovic del Inter de Milán.

Este premio es otorgado por la revista France Football que entregó en el 2019 su versión a mejor arquero, título que quedó en manos de Alisson Becker del Liverpool.

