Keylor Navas vuelve al Bernabéu: PSG vs. Real Madrid en Champions

Keylor Navas volverá al Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League, luego de que esta mañana se repitiera el sorteo de los octavos de final.

El portero de las últimas tres Champions para el conjunto merengue regresará en esta serie de ida y vuelta en la que solo uno de los dos equipos seguirá con vida en el torneo.

Eso sí, a estas alturas Keylor no tiene garantizada la titularidad, pues se encuentra en una constante lucha con el italiano Gianluigi Donnarumma.

​En un principio, a Navas y compañía le había correspondido enfrentar al Manchester United, mientras que el Madrid se iba a medir contra el Benfica. Todo eso cambió tras el error en el sorteo inicial de la Champions.

En este torneo, Navas ha disputado 270 minutos en tres partidos, igual que Donnarumma.

Por lo que ya en la hora de la verdad en este certamen, cuando empiezan los duelos de ida y vuelta, el técnico Mauricio Pochettino aún no tiene claro cuál de los dos será el estelar.

Con el equipo blanco Keylor quedó tricampeón de Champions en la era de Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo en el equipo.

Otro que podría estar para estos encuentro será el defensor español, Sergio Ramos, otrora capitán del equipo español.

Los otros cruces quedaron de la siguiente manera:



Round of 16 draw ✔️



Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi