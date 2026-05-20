Keylor Navas va por otro título en su carrera con Pumas ante Cruz Azul

México, México | Tras ser campeón de liga en Costa Rica, España y Francia, el portero costarricense Keylor Navas buscará instaurar un cuarto reinado en su carrera cuando dispute con los Pumas la final del torneo Clausura 2026 ante el Cruz Azul.

A sus 39 años, Navas posee un destacado palmarés que incluye seis títulos de liga con el Saprissa, uno con el Real Madrid y tres con el Paris Saint-Germain.

Aunque apenas han pasado 10 meses desde su presentación como uno de los fichajes más importantes en la historia reciente de los Pumas, el guardameta tico ha sido clave en el camino hacia la final en su segundo torneo en el fútbol mexicano.

“Escogimos este club porque pensamos que podríamos ganar títulos”, afirmó Navas.

Ambos partidos de la final se disputarán en Ciudad de México. Cruz Azul será local en el duelo de ida, programado para el jueves a las 8 p. m. hora local.

La vuelta se jugará el domingo en el estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas, a partir de las 7 p. m.

Keylor ya sabe lo que es celebrar en el Olímpico Universitario. En 2005 ganó allí la Copa de Campeones de la Concacaf con Saprissa, cuando apenas tenía 18 años y era arquero suplente.

Pumas busca la octava corona

La última vez que los Pumas conquistaron la liga mexicana fue en el Clausura 2011, torneo en el que lograron su séptimo campeonato.

Desde entonces, clubes como León y Tigres los superaron en cantidad de títulos, alcanzando ocho cada uno.

Después de 29 torneos sin levantar el trofeo, los universitarios han perdido protagonismo entre los llamados cuatro grandes del fútbol mexicano, junto al América, Guadalajara y Cruz Azul.

Aun así, los Pumas continúan como el cuarto club más popular del país, con un 7,1% de preferencia entre los aficionados encuestados por la firma Mitofsky.

El equipo ha mostrado una notable mejoría bajo el mando del mexicano Efraín Juárez, quien como futbolista fue campeón con los felinos en el Clausura 2009.

Con Juárez, los Pumas finalizaron líderes del Clausura 2026 con 36 puntos, la mejor marca del club desde la instauración de los torneos cortos en 1996.

“Este recorrido ha ilusionado mucho a la gente, que tiene ganas de competir contra un rival importante y pelear por el campeonato”, aseguró Juárez.

El entrenador, de 38 años, busca su primer título en México tras conquistar la Liga y la Copa en Colombia con Atlético Nacional.

Cruz Azul quiere la décima

Según la misma encuesta de Mitofsky, el Cruz Azul se mantiene como el tercer equipo con más aficionados en México, con un 12% de preferencia.

La Máquina suma nueve títulos de liga. El más reciente llegó en el torneo Guard1anes Clausura 2021.

El club cementero disputará su final número 19 desde la creación de la liguilla en la temporada 1970-1971, aunque perdió 11 de las 18 anteriores.

Cruz Azul llegó a la serie por el título como tercero de la fase regular con 33 puntos.

Treinta de esas unidades fueron obtenidas bajo la dirección del argentino Nicolás Larcamón, quien posteriormente fue destituido tras una racha de nueve partidos sin ganar.

El mexicano Joel Huiqui, de 43 años, asumió el mando de forma interina en la última jornada y condujo al equipo a la final.

“Quiero disfrutar esta final, prepararla bien y buscar que la institución consiga un título más”, señaló Huiqui, quien en abril dirigía al equipo sub-21.

La del Clausura 2026 será la tercera final entre cementeros y felinos. Cruz Azul se coronó en la temporada 1978-1979 y Pumas ganó la de 1980-1981.