Keylor Navas tras renovar con Pumas: "Para mí fue fácil"

El guardameta costarricense Keylor Navas se mostró contento con su renovación con el equipo de Pumas hasta 2027.

En una conferencia de prensa, el tico aseguró que la decisión fue muy fácil, pues él y su familia se encuentran agusto en Ciudad Universitaria.

“Yo siempre dije que quería seguir aquí. Para mí el sentirme bien, el sentirme feliz. Yo creo que desde que llegué al club tanto los compañeros como Efrain (Suárez) y todo el cuerpo técnico me han tratado increíble. Hemos hecho una unión de grupo que yo creo que es difícil de conseguir en otro lugar, entonces para mí eso es sumamente importante”, comenzó diciendo sobre su renovación.

Luego dio detalles de lo rápido que fue la renovación, pese a que en los medios de comunicación se viene hablando de varias semanas de negociaciones e incluso algunos aseguraban que tenía una muy buena oferta de la MLS.

“Fueron tres charlas muy rápidas donde realmente había un club y un jugador que querían continuar. Entonces fue más revisar contratos y demás temas de abogados, que son los expertos en esto y después firmar, que yo creo que eso es lo que nos llena de tranquilidad. Pero para mí fue fácil, porque mi familia está bien”, aseveró.

Pero, ¿qué hizo cambiar de opinión a Navas para no marcharse a otro sitio? El propio guardameta fue muy claro a la hora de contestar.

“Yo creo que hay etapas en la vida donde uno va madurando también como persona, como futbolista. Yo creo que he aprendido mucho en mi vida a base de, tal vez de golpes o experiencias. Bueno yo creo que Dios siempre pone las cosas por algo, pero hoy para mí lo más importante es mi familia y ser felices. Entonces yo creo que cuando uno trata de buscar la felicidad y le pide a Dios que realmente lo ayude a uno a poder sentirse pleno y tranquilo eso hace que las decisiones sean mucho más fáciles”, expresó.

La renovación de Keylor se da justo en la previa a enfrentar al América este sábado a las 9:10 p. m.







