Keylor Navas sobre su futuro: "No tengo nada decidido aún"

El futuro de Keylor Navas es incierto incluso para el mismo futbolista.

El guardameta costarricense habló en entrevista con el periodista Yashin Quesada en su programa Encuentro Deportivo de Radio Columbia y ahí tocó diversos temas, entre ellos el de su futuro, pues desde actualmente se encuentra sin club tras su salida del París Saint Germain.

“No tengo idea todavía, no tengo nada decidido. Mucha gente inventa que va para un lado y para otro y me sorprende. De momento estoy analizando alguna que otra situación que tengo, pero no tengo firmado nada con nadie, si tuviera, no tengo ningún problema en decirlo”, expresó el guardameta.

Eso sí, Navas es claro en que su decisión no pasará por un asunto económico ni mucho menos, pues siempre busca la mejor opción para él y su familia.

“Quiero esperar y ver las opciones reales que tengo y cuáles son las condiciones tanto de países y contratos y tomar una decisión. Hay de todo, ahorita soy jugador libre, entonces todos los países son opciones reales, pero va a depender, no solo de la plata, sino de un montón de cosas, ahora tengo familia, entonces tengo que analizar un buen colegio para mis hijos”, añadió.

Consultado sobre si le gustaría jugar en la MLS el tico indicó que no lo descarta, pero “si pudiera quedarme del otro lado, mejor. Mi prioridad es Europa”.

¿Ya piensa en su retiro?

El guardameta confesó que verse fuera del fútbol no le quita el sueño y que antes de llegar a pensar en el final de su carrera se centra en lo que irá pasando año a año.

“Quiero ir analizando el presente, estar cuidándome lo mejor posible y ahorita mismo, no pienso en algún lapso como de tres o cuatro años, primero esperar y resolver lo de este año con lo que viene y luego iré viendo cada una de las temporadas”.

Lo que sí dejó claro es que de momento no piensa en el banquillo una vez se retire y más bien se ve en la gestión deportiva, pues, tiene un máster en esta carrera: “Es complicado ser entrenador, difícil, no es algo que he pensado”.