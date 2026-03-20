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Keylor Navas seguirá en Pumas, revelan medios mexicanos

El portero costarricense terminaba contrato en México.

Keylor Navas. AFP
Keylor Navas. AFP
Por Daniel Jiménez 20 de marzo de 2026, 13:05 PM

El portero Keylor Navas renovó con Pumas, según múltiples medios mexicanos como Diario Record, Esto, Fox Sports, ESPN México, TUDN Radio, Mediotiempo y varios periodistas aztecas en redes sociales.

Mucho se especuló sobre el futuro de Navas ya que terminaba contrato con su club mexicano. 

Incluso, el polémico periodista mexicano David Faitelson reveló que tenía una jugosa oferta de un club de la MLS.

El comunicador Fabricio Domínguez, de la cadena Fox Sports, aseguró que continuará vestido de auriazul.

Domínguez destacó que el propio Navas fue quien llevó el proceso de negociación.

Múltiples reportes señalan que Navas estampó su firma hasta 2027.

Navas ha sido capitán y líder del Pumas desde su llegada al equipo.

Actualmente, Navas y compañía son quintos en Liga MX con 20 puntos y con un balance de cinco triunfos, cinco empates y una derrota; 20 goles a favor y 12 en contra.

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