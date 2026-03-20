Keylor Navas seguirá en Pumas, revelan medios mexicanos
El portero costarricense terminaba contrato en México.
El portero Keylor Navas renovó con Pumas, según múltiples medios mexicanos como Diario Record, Esto, Fox Sports, ESPN México, TUDN Radio, Mediotiempo y varios periodistas aztecas en redes sociales.
Mucho se especuló sobre el futuro de Navas ya que terminaba contrato con su club mexicano.
Incluso, el polémico periodista mexicano David Faitelson reveló que tenía una jugosa oferta de un club de la MLS.
El comunicador Fabricio Domínguez, de la cadena Fox Sports, aseguró que continuará vestido de auriazul.
Domínguez destacó que el propio Navas fue quien llevó el proceso de negociación.
Múltiples reportes señalan que Navas estampó su firma hasta 2027.
Navas ha sido capitán y líder del Pumas desde su llegada al equipo.
Actualmente, Navas y compañía son quintos en Liga MX con 20 puntos y con un balance de cinco triunfos, cinco empates y una derrota; 20 goles a favor y 12 en contra.
¡KEYLOR NAVAS SE QUEDA EN PUMAS! 🚨— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 20, 2026
Keylor Navas llegó a un acuerdo con el Club Universidad Nacional para extender su contrato; el presidente de Pumas, Luis Raúl González Pérez, fue clave en la negociación.
✍️ @RodTovar
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El portero tico Keylor Navas ya tendría todo arreglado para renovar su contrato con @PumasMX.— REFORMA (@Reforma) March 20, 2026
📹 Jaime Ugarte pic.twitter.com/vzo908wD3b
¡YA SE ARMÓ! 🧤🐾— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 20, 2026
Keylor Navas ya llegó a un acuerdo con Pumas para extender su contrato.
Gran noticia para los universitarios. pic.twitter.com/8A0vbt0GWi
¡Renovado y va con todo!— Esto en Línea (@estoenlinea) March 20, 2026
Sabíamos que Keylor Navas era feliz en Pumas y por eso decidió quedarse un año más en el Club. 💙🐾
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KEYLOR NAVAS SE QUEDA EN PUMAS🐾🤩— Estadio Deportes (@EstadioDxts) March 20, 2026
El experimentado guardameta costarricense habría llegado a un acuerdo definitivo para extender su contrato con el conjunto universitario y continuar defendiendo la portería auriazul en la Liga MX. 🐾🇨🇷🧤 pic.twitter.com/TZZIFAsasI