¿Keylor Navas se va de Pumas pese a renovación? Esto se informa desde México

El mercado de fichajes se encuentra un poco congelado, pues muchos equipos esperan lo que suceda en el Mundial 2026.

Sin embargo, pese a no estar en la máxima cita mundialista, el nombre de Keylor Navas es bastante atractivo en el mercado e incluso desde Brasil ya preguntan por él.

Pese a renovar hasta el 2027 con su actual equipo, Pumas de México, el tico no tiene muy claro su futuro; además, la salida de Efraín Juárez del banquillo no sería del agrado de muchos en Ciudad Universitaria.

Una de las primeras en informar de una posible salida fue la periodista Karla Vanessa García, que informó para Marca que el tico no estaría tan anuente a continuar en Pumas.

“El portero costarricense parece que no está seguro de su continuidad con el conjunto azul y oro.

“En una entrevista dijo algo más o menos así: ‘La afición me ha tratado bien, el club también, pero el futuro solo Dios lo sabe’. Y vaya que deja todo al aire, a pesar de que, ojo, Keylor Navas ya había hecho su renovación de contrato hasta junio de 2027“, explica la periodista.

Por su parte, el periodista Arath Uva publicó que el Santos de Brasil habría preguntado por el tico y ofrecido 300.000 dólares a Pumas y un contrato de dos años para el guardameta, en lo que prácticamente sería el último gran contrato de su carrera.

@SantosFC ha externado su interés por Keylor Navas. Propuesta de 300,000USD a #Pumas, ofreciendo al tico un contrato de 2 años.



Podría ser su último club como futbolista profesional.@FUT_sinFrontera



ℹ️ Con @soccerteros pic.twitter.com/Z2peFzqjPr — Arath Uva ⚽ (@arath_drake5) June 8, 2026

De momento, la noticia se mantiene como solo un rumor, pues el tico se encuentra de vacaciones tras una excelente primera campaña en el fútbol azteca, donde fue galardonado esta semana como el mejor portero del año.

Además, recién renovó con los felinos hasta junio del 2027.

“Gracias a Dios pudimos hacer un gran torneo. Muy feliz de estar en el XI Ideal. “¡¡¡Gracias a todos los que me votaron!!!”, comentó el futbolista de 39 años tras ser elegido en el Once Ideal del torneo.







