Keylor Navas se quiso “calentar” en victoria de Pumas ante Mazatlán

Keylor Navas y el Pumas vencieron 3-1 a Mazatlán en un intenso duelo en el que incluso el guardameta tuvo un cara a cara con los jugadores rivales.

Navas tuvo un partido sin mayor sobresalto, solo que se quiso “calentar” al encararse con el futbolista rival Brian Rubio, exjugador del Herediano, quien chocó al tico en un despeje.

Al final, Pumas venció 3-1 con goles de Robert Morales al 5’, Juninho Viera al 15’ y Guillermo Martínez al 68’.

El resultado les permite a los universitarios meterse a la liguilla de la Liga MX y mantenerse entre los cuatro primeros puestos, lo que le permite a la afición soñar con luchar el título.







