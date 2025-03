Keylor Navas se perderá inicio de “minipretemporada” por viaje a Costa Rica

Mientras los futbolistas del Newell’s Old Boys trabajan en una “minipretemporada” antes del juego con Boca Juniors, Keylor Navas está en el país.

El arquero aprovechó la fecha FIFA para trasladarse a Costa Rica con permiso del club para realizar trámites y además anunciar un nuevo proyecto deportivo.

“El viaje de Keylor Navas a Costa Rica causó cierta sorpresa en el mundo rojinegro porque el arquero no fue citado por la selección de su país para jugar los dos partidos del repechaje ante Belice por un boleto en la Copa de Oro 2025. No obstante, detrás de la presencia del tico en su tierra natal hay una explicación que no se relaciona directamente con la pelota”, detalló el medio rosarino rosario3.com.

La Lepra busca mejorar condición física, bajo las órdenes de Cristian Fabbiani, ya que en la siguiente fecha de la liga jugará en el Marcelo Alberto Bielsa ante los xeneixes, que llegan en el primer puesto del grupo A.

El Ogro busca llevar al plantel a su mejor estado físico, porque además de Boca debe medirse con Kimberley Mar del Plata por la Copa Argentina.

Esos sí, luego del partido del fin de semana ante Estudiantes de La Plata, Fabbiani alabó al tico.

"No parece jugador de fútbol, tiene un corazón y una humildad. No hablo de lo futbolístico porque ya ganó todo, ya sabemos que es un arquerazo, como persona te lo querés llevar a la mesita de luz”, concluyó.